Reyting Sonuçları her gün olduğu gibi 12 Ocak 2018 Cuma günü de merak içerisinde bekleniyor. 12 Ocak Cuma reyting sonuçlarında kazanan kim oldu sorusu şimdiden aranmaya başlandı. Bu akşam Kanal D’de yıllardır süren dizi Arka Sokaklar, Star TV’de fenomen dizi İstanbullu Gelin, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid dizileri reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. Peki, 12 Ocak Cuma Reytingleri nasıl şekillendi? 12 Ocak 2018 Cuma Reyting Sonuçlarında İstanbullu Gelin Mi, Payitaht Abdülhamid Mi, Arka Sokaklar Mı birinci oldu?

TV izleyicisi her gün sevdiği dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor ve öğrenmek istiyor. 12 Ocak 2018 Cuma akşamı da yine reyting sonuçlarını televizyon izleyicisi belirledi. Star TV’de İstanbullu Gelin, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de ise Payitaht Abdülhamid birinci olabilmek için yarıştı. Peki, 12 Ocak Cuma Reytingleri kazananı kim oldu? İstanbullu Gelin Mi, Payitaht Abdülhamid Mi, Arka Sokaklar Mı 12 Ocak 2018 Cuma reyting sonuçlarında birinci oldu?

ARKA SOKAKLAR YİNE ZİRVEDE

Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu kadar uzun süreden beri yayınlanmasına rağmen reytinglerde yine ilk sırada yer almayı başarıyor. Her hafta ayrı bir heyecan ve aksiyon ile ekrana gelen Arka Sokaklar, bu hafta da zirvedeki yerini korudu.

İSTANBULLU GELİN İKİNCİ SIRADA

12 Ocak 2018 Cuma Reyting Sonuçlarında ikinci sırada ise Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin yer aldı. Esma ve Süreyya arasındaki yakınlaşma dizinin yeni bölümüne damga vurdu.