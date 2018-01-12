Televizyonda sık sık gördüğümüz ünlü isimlerin magazin tarihine damga vuran gafları hala ilk günkü gibi akıllarda. Özellikle ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in Hülya Avşar’dan gelen ‘Askerde cinselliği nasıl hallediyordunuz?’ sorusuna verdiği cevap uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. İşte ünlü isimlerin tarihe kazınan unutulmaz gafları…

Ünlü sanatçı ve oyuncu Özcan Deniz Hülya Avşar’ın kendisine sorduğu soruya verdiği cevapla unutulmaz bir gafa imza atmıştı. Avşar kızı Deniz’e, ‘Askerde cinselliği nasıl hallediyordunuz?’ şeklinde bir soru yöneltmişti ve Özcan Deniz bu soruya, ‘Senin resimlerinle hallediyorduk’ şeklinde büyük bir gafla yanıt vermişti. Magazin gündemlerinin en çok konuşulan olaylarından biri olan bu olayın üzerinden tam 14 sene geçti.

Öte yandan bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Zekeriya Beyaz ise magazin manşetlerine yaptığı gafla oturmuştu. Beyaz, bir otel odasında porno film izlerken yakalanınca kendisini, ‘Ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordum’ sözleriyle savunarak unutulmazlar arasında yer almıştı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ise bir dönem jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye koltuğunda bir yarışmacının sesin çok beğenerek onu takımına katmak için her yolu denemişti. Kendisini yarışın içine oldukça kaptıran Gündeş, Tunceli’den yarışmaya katılan şahsa ‘Herkes Karadenizlileri ne kadar sevdiğimi bilir, bu yüzden bir Karadenizli yarışmacı ile çalışmayı çok isterim’ diyerek unutulmaz gaflar arasına adını yazdırmıştı.

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan’da ünlülerin unutulmaz gafları arasına adını yazdırdı. Yaptığı bir açıklamada, ‘Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor.’ ifadeleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com