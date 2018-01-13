Antalya’da sahibi ölmüş bir ehliyetle trafik polislerine yakalanan halk otobüsü şoförü bu kadarına da pes dedirtti. Polis ekipleri şoföre resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yaparak trafikten men etti.

POLİS DENETLEMESİNDE YAKALANDI

Olay, Ankara Metin Kasapoğlu Caddesi’nde 10 Ocak 2018 tarihinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Antalya Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı toplu taşıma denetlemelerinde durdurulan bir halk otobüsünün şoförü F.B, üzerinde ölü bir şahsın ehliyeti ile yakalandı. 4 Kasım 2016 tarihinde vefat eden K.K isimli bir şahsa ait ehliyeti üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak şoförlük yaptığı tespit edilen F.B hakkında işlem başlatıldı.Kendisini savunmaya çalıştığı öğrenilen F.B'nin ehliyetin kendisine ait olduğuna dair ısrarcı olduğu ancak ceza almaktan kurtulamadığı öğerenildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik polislerinin yaptığı detaylı inceleme sonrasında halk otobüsü şoförü F.B’nin daha önce alkollü olarak araç kullanma suçundan kendi ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu ortaya çıktı. 2 yılın ardından da istenen eğitim belgesini almamasından dolayı ehliyetinin geri verilmediği öğrenildi. Polis ekiplerinin denetlemesinde yakalanan şoföre, resmi belgede sahtecilik ve ehliyeti elinden alınmasına rağmen araç kullanma suçundan ceza verildiği ve şoförün trafikten men edildiği bilgisi alındı. Öte yandan şoför F.B’nin elinden alınan ehliyetinin C sınıfı olduğu ve otobüs kullanmak için yeterli olmadığı da belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin detaylı bir şekilde devam ettiği öğrenildi.