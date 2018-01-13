Altın fiyatları hafta sonuna düşüşle başladı. Hızla yükselen fiyatlar hareketli yükselişini devam ettirmedi ve 13 Ocak 2018 Cumartesi gününde gerilemeye başladı. İşte 13 Ocak 2018 altın fiyatları ve detayları…

Son günlerinin en yüksek endeksinde ilerleyen altın fiyatlarında düşüş erken başladı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan ani artış altın alıcılarını endişeye sokarken yatırımcıların yüzü güldü. Fakat altın fiyatlarındaki bu artış ilerleyişini uzun sürdüremedi. Hafta sonunun ilk gününde düşüşe geçen fiyatlar yeniden alıcısının yüzünü güldürmeye başladı. Peki, yeni günde çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç liradan işlem gördü? İşte 13 Ocak 2018 altın fiyatları ve altın piyasasındaki genel durum…

ÇEYREK ALTIN 262 LİRA

Son günlerinin en yüksek fiyat aralığında ilerleyen çeyrek altın 13 Ocak 2018 Cumartesi gününe 262,30 lirayla başladı. Gram altın 161,21 liradan güne başlangıç yaparken yarım altın fiyatları da geriledi ve 524,61 liradan güne başladı. Tam altın 1.046 liradan alıcısını karşılarken Cumhuriyet altını 1.071 liraya düştü. Ons altın 1.338 liradan günü açtı. 22 ayar bilezik fiyatları 146,31 liradan vitrinlerdeki yerini bulurken düşüşe dahil olan beşli altın fiyatları da 5.214 liradan alıcısıyla buluştu. Altın fiyatlarındaki ilerlemenin gün içerisinde değişmesi beklenirken ekonomi analistlerinin beklentilerinde altın fiyatlarındaki ani düşüşün tüm gün boyunca ilerleme kaydedeceği de aktarıldı.