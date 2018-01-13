Tokat’ta düzenlenen köpek dövüşleri için onlarca araçla 7 ilden gelen 100 kişi, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Köpeklerin dövüştürüldüğü arazinin yolu üzerine park edilen onlarca araçtan oluşan konvoy da kameralara yansıdı.

Köpek dövüşü düzenleyen bahis çetesine Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Caniler, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

ONLARCA ARAÇLA 7 İLDEN GELDİLER

Tokat’ın kırsal kesiminde bir arazide düzenlenen köpek dövüşlerinde bahis yapmak ve izlemek için Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir gibi illerden gelen çete üyeleri suçüstü yakalandı. Köpek dövüşü ile ilgili oldukları değerlendirilen 100 kişiden 32’si hakkında ise yasal işlem yapıldı.

PARK HALİNDKİ OTOMOBİLLER KAMERALARA TAKILDI

Bahisçilerin arazi yolu üstüne park ettikleri onlarca araç da operasyon sırasında kameralara yandısı. Hayvanseverler de sosyal medyada Tokat DKMP adlı hesaptan yapılan köpek dövüşü paylaşımına yaptıkları yorumlarla bu vahşete tepkisiz kalmadı.

YARALI KANGALLAR ELE GEÇİRİLDİ

Zile İlçesine bağlı Ütük Köyü'nde Bahisli köpek dövüşü yapılacağı istihbaratını alan Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçerek bahis için 7 ilden gelen 100 kişiye operasyon düzenledi. Çete üyeleri suçüstü yakalanırken, Kangal cinsi 4 yaralı köpek de ele geçirildi.

CEZA KESİLDİ

Operasyonla alınan köpekler jandarma ekipleri tarafından İl Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cumhuriyet Savcısının talimarı ile 4 şüpheliye kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. 27 kişiye ise Kabahatler Kanununa Muhalefetten yasal işlem uygulandı. Toplamda 7 bin TL’ye yakın para cezası kesildiği öğrenildi.