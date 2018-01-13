Adana'da bin polisle Cono Aşireti'ne yönelik gasp, fuhuş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis, operasyon sırasında evin vitrininde bulunan bir gizli bölmeyi fark ederek yaptığı aramada saklanan kadını yakaladı.

Adana'da bin polisin katılımıyla uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan 'Cono Aşireti'ne yönelik operasyon düzenlendi. Hava destekli olarak düzenlenen operasyonda 31’i kadın, 46 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler ise polisi bile şaşkına çevirdi. Arama yapılan bir evde vitrin görünümlü bir dolap olduğunu fark eden polis, dolabın içerisinde gizlenen kadını da buldu.

AŞK VAADİYLE DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARIŞTILAR

Son dönemlerde Adana’da artan 'Aşk Vaadiyle' dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturma başlatan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bin polisler 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

OPERASYONU EMNİYET MÜDÜRÜ YÖNETTİ

Polis ekipleri önceden belirlenen 39 adrese 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda aynı zamanda 2 drone ve 1 helikopter de havadan destek verdi. Operasyonu bizzat Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yönetti. Polis ekipleri gözaltına alınan aşiret mensuplarının evlerinde yaptıkları aramada 'Aşk Vaadiyle' dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.

VİTRİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDEN KADIN ÇIKTI

Polis ekiplerinin aramasında, oturma odasında vitrin görünümlü bir dolap da bulundu. Yapılan aramada gizli bölmede saklanan bir kadın da yakalandı. Alınan bilgilere göre gizli bölmede bir kişinin ayakta durabileceği kadar bir boşluk bulunuyordu. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda para, 3 av tüfeği, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonun büyük bir gizlilikle yürütüldüğü ve aşiretin 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edildiği öğrenildi.