﻿ Dünya Onu Konuşuyor! Ailesi Tarafından Terk Edilen 8 Yaşındaki Çocuğun Okula Giderken Saçları Dondu

Dünya Onu Konuşuyor! Ailesi Tarafından Terk Edilen 8 Yaşındaki Çocuğun Okula Giderken Saçları Dondu

Ailesi tarafından terk edildi, ama o yine de pes etmedi. Okuluna gitmek için sıfırın altında sıcaklıkta yaklaşık 1 saat boyunca yol yürüyen 8 yaşındaki Çinli çocuğun saçları ve kaşları dondu. Çocuğun bu görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından herkes onun için seferber oldu.

Anasayfa DÜNYA Dünya Onu Konuşuyor! Ailesi Tarafından Terk Edilen 8 Yaşındaki Çocuğun Okula Giderken Saçları Dondu
Dünya Onu Konuşuyor! Ailesi Tarafından Terk Edilen 8 Yaşındaki Çocuğun Okula Giderken Saçları Dondu
Dünya Onu Konuşuyor! Ailesi Tarafından Terk Edilen 8 Yaşındaki Çocuğun Okula Giderken Saçları Dondu Tarih: 2018-01-13 Saat: 13:26:38
Güncelleme : 2018-01-13 13:26:38

Ailesi tarafından terk edildi, ama o yine de pes etmedi. Okuluna gitmek için sıfırın altında sıcaklıkta yaklaşık 1 saat boyunca yol yürüyen 8 yaşındaki Çinli çocuğun saçları ve kaşları dondu. Çocuğun bu görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından herkes onun için seferber oldu. 

Çin’de ailesi tarafından terk edilen 8 yaşındaki Wang Fuman’ın sosyal medyaya düşen görüntüleri herkesi harekete geçirdi. -9 derece soğukta okula gitmek için yaklaşık bir saat yürüyen çocuğun okula ulaştığında saçları ve kaşları donmuştu. 

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Sosyal medyada küçük çocuğun o görüntüleri yayınlandıktan sonra yardımseverler harekete geçti. Fuman’ın okulunda da ısıtma sistemi olmadığı öğrenilirken, vatandaşlar Fuman ve arkadaşları için bağış kampanyası başlattı ve 340 bin Dolar yardım topladı. Yunnan Gençlik Gelişim Derneği, tarafından yürütülen bağış kampanyasında Zhuanshanbao İlkokulunda okuyan her çocuğa da 500 yuan (57 dolar) değerinde maddi yardım verilecek. 

 

çin çinli çocuk 8 yaşındaki çinli çocuk saçları donan çocuk kaşları donan çocuk dünya haberleri
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!