Ailesi tarafından terk edildi, ama o yine de pes etmedi. Okuluna gitmek için sıfırın altında sıcaklıkta yaklaşık 1 saat boyunca yol yürüyen 8 yaşındaki Çinli çocuğun saçları ve kaşları dondu. Çocuğun bu görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından herkes onun için seferber oldu.

Çin’de ailesi tarafından terk edilen 8 yaşındaki Wang Fuman’ın sosyal medyaya düşen görüntüleri herkesi harekete geçirdi. -9 derece soğukta okula gitmek için yaklaşık bir saat yürüyen çocuğun okula ulaştığında saçları ve kaşları donmuştu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medyada küçük çocuğun o görüntüleri yayınlandıktan sonra yardımseverler harekete geçti. Fuman’ın okulunda da ısıtma sistemi olmadığı öğrenilirken, vatandaşlar Fuman ve arkadaşları için bağış kampanyası başlattı ve 340 bin Dolar yardım topladı. Yunnan Gençlik Gelişim Derneği, tarafından yürütülen bağış kampanyasında Zhuanshanbao İlkokulunda okuyan her çocuğa da 500 yuan (57 dolar) değerinde maddi yardım verilecek.