Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız’ diyerek operasyon için sinyal verdi. İşte detaylar…

AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili sinyaller verdi. ‘1 haftaya kadar ne yapacağımızı görecekler’ diyen Erdoğan’ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

‘SIKIYORSA BURAYA GEL’

Açıklamalarında, Afrin’deki teröristlerin teslim olmazlarsa bölgeyi başlarına yıkacaklarını belirten Erdoğan, ‘1 haftaya kadar neler yapacağımızı görecekler’ diyerek operasyon sinyalleri verdi. FETÖ elebaşına da seslenen Erdoğan, ‘Ne işin var Pensilvanya’da, hadi sıkıyorsa buraya gel’ diyerek adeta meydan okudu. ABD’nin FETÖ elebaşı Gülen’i bir yere kadar taşıyacağını söyleyen Erdoğan, Gülen kapıya konduğunda kaçacak delik arayacak dedi.

AFRİN OPERASYONU BAŞLIYOR MU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinin koordinelerini bıçak keser gibi kestik diyerek İdlib operasyonları ile de bu örgütlerin batı kanadının da çökertildiğini ifadelerine ekledi. Afrin operasyonuna da değinen Erdoğan, buradaki teröristlerin teslim olmaması halinde gerçekleşecek operasyonlarla bölgenin başlarına yıkılacağını belirtti. Tek bir terörist bile kalmayıncaya kadar mücadeleye son sürat devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Afrin operasyonundaki kararlılıklarını bir kez daha yineledi. Erdoğan’ın açıklamalarından Afrin operasyonu tarihinin yakın olduğu sinyalleri alındı.