Denizli’nin Çivril İlçesi’nde bulunan Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi’nde bir öğrenci ders notunun düşük geldiğini görünce sınıfın ortasında öğretmenine saldırdı ve defalarca tekme attı. İşte detaylar…

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde tam anlamıyla akıl almaz bir olay meydana geldi! Denizli’nin Çivril İlçesi’nde bulunmakta olan Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi’nde D.Ç isimli bir bayan öğretmen edebiyat derslerine giriyordu. Her zaman olduğu gibi 9. sınıf öğrencilerinin dersine giren D.Ç, karne gününde öğrencilere gelecek olan notları açıklamak istedi ve onları ikinci dönem daha çok çalışmaları için uyardı.

SINIFTA TEKME ATTI

D.Ç, edebiyat dersinden hangi öğrencinin ne kadar not aldığını açıklarken M.G isimli bir öğrenci öğretmeninin kendisine verdiği notu beğenmedi ve notu düşük olduğu gerekçesi ile onunla tartışmaya başladı. bu tartışma daha da büyüdü ve kimsenin beklemeyeceği bir noktaya geldi.

M.G isimli öğrenci terbiye sınırlarını aştı ve iddialara göre bayan öğretmen D.Ç’nin karnına ve kasık bölgesine sınıfta tekme attı ve ona saldırdı. M.G’yi sınıftan arkadaşları çıkarttı. Öğrencisini ise daha sonra okul yönetimine şikayet eden D.Ç isimli öğretmen, ardından da hastaneden darp raporu aldı ve öğrencisi hakkında şikayetçi oldu. gözaltına alınıp ifadesi alınan M.G ise daha sonra serbest bırakıldı ve olaya ilişkin soruşturma başladı.