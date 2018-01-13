CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ne katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada faiz lobisine ödenen paralardan dolayı hükümete eleştirilerde bulundu ve hükümeti tefecilik yapmakla suçladı. İşte haberin detayı…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. İstanbul İl Kongresi, Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılmaya devam ediliyor. Kongreye katılan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise burada partililerine bir konuşma yaptı. Konuşmasında ise ilk önce söz kongredeki bir eksiklikten bahsetti. MİT TIR’ları davasında tutuklanan Enis Berberoğlu’nun aralarında olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun hapishane olmasını kabul etmediklerini dile getirdi ve bunun bir demokrasi ayıbı olduğunu söyledi.

HÜKÜMETİN ADI TEFECİ HÜKÜMETİ

Enis Berberoğlu hakkında yaptığı açıklamaların ardından hükümete yönelik eleştirilerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti tefecilik ile suçladı. Hükümetin 15 yıl içerisinde faiz lobisine 179 milyar dolar ödediğini iddia eden Kııçdaroğlu, paraların işçilere verilmediğini söyledi ve hükümetin tefecilere hizmet ettiğini dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını eleştiren hükümet yetkililerine de sert çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yargının iflas etme noktasına geldiğini söyledi ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin kaldırılmasına karşı olduklarını belirtti. Artık Türkiye’de artık suçluyu isim vermeden eleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın belirlemesinin ardından ise savcıların hemen harekete geçtiğini iddia etti. Ayrıca Türkiye’yi 1940’ların Almanya’sına benzetti.