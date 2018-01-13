﻿ Defne Samyeli’nin Kızı Fena Yakalandı! Cumhurbaşkanı Torunuyla Sabaha Kadar Eğlence

Defne Samyeli’nin Kızı Fena Yakalandı! Cumhurbaşkanı Torunuyla Sabaha Kadar Eğlence

Eski manken ve spiker Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, paparazzilere fena yakalandı. 21 yaşındaki genç kız 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün torunu Mehmet Korutürk ile sabaha karşı bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Defne Samyeli’nin Kızı Fena Yakalandı! Cumhurbaşkanı Torunuyla Sabaha Kadar Eğlence
Defne Samyeli’nin Kızı Fena Yakalandı! Cumhurbaşkanı Torunuyla Sabaha Kadar Eğlence Tarih: 2018-01-13 Saat: 19:41:12
Güncelleme : 2018-01-13 19:41:12

Eski manken ve spiker Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, paparazzilere fena yakalandı. 21 yaşındaki genç kız 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün torunu Mehmet Korutürk ile sabaha karşı bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Ünlü spiker ve eski manken Defne Samyeli’nin güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan 21 yaşındaki kızı Deren Talu, Mehmet Korutürk ile bir mekandan çıkarken kameralara takıldı.

CUMHURBAŞKANI TORUNUYLA YAKINLAŞMA

21 yaşında olan genç güzel, fırsat bulduğu her anda davetlere ve eğlence kulüplerine giderek özel hayatıyla da magazin dünyasına damga vuruyor. Geride bıraktığımız hafta Emirgan’da bir mekanda eğlendiği öğrenilen Deren Talu, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün torunu olan Mehmet Korutürk’le mekan çıkışında objektiflere yansıdı. O gece aynı mekanda ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin de yer aldığı ve iki ismin yakınlaşmasında büyük rol oynadığı iddia edildi.

DEFNE SAMYELİ NE DİYECEK?

Sabah saatlerinde kameralara yakalanan Deren Talu ve Mehmet Korutürk’ün aynı mekanda onlarla bulunan Meryem Uzerli’nin VIP aracına binerken görüntülendiği ve kameraları gören Mehmet Korutürk’ün yüzünü saklamaya çalıştığı görüldü. Deren Talu ise kameraları görür görmez cep telefonuna gömülen daha sonrada kameralara doğru bakarak ‘Eyvah annem görmesin’ diyen genç güzelin panik yaptığı da her halinden belli oldu. İkilinin Meryem Uzerli’nin aracı ile mekandan ayrılarak evlerine dağıldıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

 

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