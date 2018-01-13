Meteoroloji ekiplerinden son gelen açıklamada kar yağışıyla ilgili verilen tahminlerin değiştiği ve tahminlere göre İstanbul’da kar yağışı beklentisi olmadığı belirtilmişti. Yapılan açıklamaların ardından beklenen kar yağışının İstanbul’da değil Kırıklareli’de başladığı ve kalınlığının 5 santimetreye kadar çıktığı öğrenildi.

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altında olan Kırklareli kar yağışının da etkisi altına girdi. Yüksek kesimlerde yoğun şekilde görülmeye başlanan kar yağışının 5 santimetrelik kalınlığa ulaştığı öğrenildi.

SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Alınan bilgilere göre, kar yağışının Kırklareli’de etkisini göstermeye başladığı ve Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısında da etkisini göstermeye başlayan kar kalınlığının yaklaşık 5-6 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Kar yağışının etkisini arttırarak devam etmesi sonucunda kısa sürede yolların karla kaplanması araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücülerinden bazıları yolda kaldı.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Bölgede kar yağışının etkisini yoğun bir şekilde göstermesi sonucunda Karayolları ekipleri de harekete geçtiği ve trafik polislerinin de yağıştan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için araçları sıkı bir şekilde denetlediği, zincirsiz olan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmediği öğrenildi. Hava sıcaklığının -2 dereceye düştüğü ilde etkisini devam ettiren kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Meteoroloji’den yapılan son açıklamalarda kar yağışının merakla beklendiği İstanbul’da yarın sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği belirtildi.