Son zamanların popüler ismi Kerimcan Durmaz yaptığı uçak seyahatinde kavga çıkarttı. Uçakta hostestin kurallar gereği çantasını üst bölmeye koymasını istenen Durmaz, ‘O çanta kaç para biliyor musun?’ diye bağırarak olay çıkarttı.

DJ Kerimcan Durmaz, yaptığı uçak yolculuğunda ortalığı birbirine kattı. Alınan bilgilere göre, İstanbul-Milano uçağında yer alan Durmaz, yolculuk anında hostesle girdiği polemikle gündeme bomba gibi düştü.

ÇANTASINI BIRAKMADI

İddialara göre, uçaktaki kurallar gereği çantasının üst bölmeye konulması istenen Kerimcan Durmaz, bu duruma karşı çıkarak hostesle tartışmaya girdi. Durmaz, hostesin çantasını kabin üstünde yer alan kapaklı dolaba koymasını rica etmesi üzerine adeta çileden çıktı. Uçağın içinde çantasının markasını bağırarak söylediği öğrenilen Durmaz’ın ‘Bu çanta kaç para sen biliyor musun?’ diyerek hostesi azarladığı ve bağırıp çağırdığı ortaya çıktı.

BAŞKA UÇAKTA DA KAVGA ÇIKARTTI

Öte yandan bindiği başka bir uçakta da krize neden olduğu öğrenilen ünlü DJ Kerimcan Durmaz’ın uçuş esnasında servis yapmakta olan hostesin yanlışlıkla Kerimcan Durmaz’ın koluna çarptığı sonrasında ise Durmaz’ın oldukça gerildiği öğrenildi. Koluna çarpan hostese, kolundaki saatin markasını söyleyerek yine aynı şekilde fiyatını örnek göstermek için ‘Senin kaç maaşın eder’ ifadelerini kullanarak bağırdığı öğrenildi. Yaşanan gerginliğin zor yatıştırıldığı bilgisi alındı. Kerimcan Durmaz, hem marka takıntısı hem de lükse olan düşkünlüğü ile ön plana çıkan ünlüler arasında yer alıyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com