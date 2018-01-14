Kuzey Irak’tan alınan acı haberde, PKK’lı teröristlerin Kuzey Irak’tan Hakkari üs bölgesine füze attığı ve 1 askerin şehit olduğu 3 askerinde yaralandığı öğrenildi.

Hakkari Çukurca ilçesi üs bölgesine Kuzey Irak Kulika Dağı’ndan PKK’lı teröristlerce füzeli saldırı düzenlendi. Füzeli saldırı sonucunda 1 asker ensesine isabet eden şarapnel parçası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan askerin şehit odluğu öğrenildi.

ÜS BÖLGESİNE HAİN SALDIRI

PKK’lı teröristler Kuzey Irak Kulika Dağı’ndan Hakkari Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine füzeli saldırı gerçekleşti. Alınan ilk bilgilere göre, atılan füze sonucunda bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Asker hastanede şehit düşerken şehit düşen askerin kimliğinin belirlendiği ve Adana Kozan ilçesi nüfusuna bağlı Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp olduğu belirtildi. Öte yandan saldırıda yaralanan 3 askerde kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ŞEHİT ER BÜLENT ALP

Kuzey Irak'tan PKK'nın hain saldırısı sonucunda ensesine isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in Adana Kozan nüfusuna kayıtlı olduğu ve acı haberin baba ocağına ulaştığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin ne zaman saat kçat kalkacağı ile ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı.