Meteoroloji uzmanları haftalardır kar yağışı uyarılarını arka arkaya sıralarken sonunda İstanbul’da kar yağışı başladı. Çamlıca ve Üsküdar ilçelerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdiği ve ekiplerin önemli noktalarda hazır bekletildiği öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri haftalardır en merak edilen soruya cevap bulmaya çalışıyordu. Kar yağışı için arka arkaya verilen uyarılar sonrasında kar yağışı bugün İstanbul’a giriş yaptı. Kentin Çamlıca ve Üsküdar ilçelerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışının bazı yüksek kesimlerde etkisini arttırarak devam ettiği görüldü.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul için haftalardır gelen kar yağışı uyarıları hem Meteoroloji hem de AKOM tarafından birçok kez tekrar edilmişti. Beklenen kar yağışı kente Üsküdar ve Çamlıca ilçelerinden giriş yaptı. Bugün öğle saatleri itibari ile başlayan kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterdiği görüldü. Kar yağışının ne kadar süreceği ve hangi illere giriş yapacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

BELEDİYE EKİPLERİ ALARMDA

Öte yandan yağmurun ardından başlayan kar yağışı sonrasında İBB ekiplerinin alarmda bekletildiği öğrenildi. Kentin yüksek kesimlerinde ara ara etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı İBB ekiplerinin kritik noktalarda müdahale için hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı.