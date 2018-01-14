Hakkari Çukurca’da üs bölgesine Kuzey Iraktaki PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen füzeli saldırı sonucunda ensesine gelen şarapnel parçaları sonrasında yaralanan ve hastanede şehit düşen askerin Adana’daki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi öğrenen şehit annesi ve babası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Irak’tan Hakkari Çukurca üs bölgesine düzenlenen füzeli saldırı sonucunda 1 asker şehit olmuş askerde yaralanmıştı. Saldırıda, atılan füzenin şarapnel parçası ensesine gelen Piyade Sözleşmeli Er 22 yaşındaki Bülent Alp’in memleketi Adana’daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

ADANA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp, Kuzey Irak’tan PKK’lı teröristlerin füzeli saldırısı sonucunda ensesine aldığı şarapnel parçası sonrasında hastanede şehit düşmüştü. Şehidin Adana’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Oğullarının kahreden haberini alan anne Müşerref Alp ve baba Mahmut Alp gözyaşlarına boğuldu. Acı habere dayanamayan baba Mahmut Alp’in fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ANNENİN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Acı haberi alan anne Müşerref Alp’in şehit olan oğlunun fotoğraflarına sarılarak ağıt yaktığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Bülent Alp’in acı haberini alan birçok akrabası ve komşuları acılı anne babanın evine koştu. Şehit Piyade Er Bülent Alp’in cenazesinin yarın memleketi Adana’da düzenlenecek olan tören sonrasında Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.