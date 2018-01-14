CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi. İşte detaylar…

CHP’nin çiçeği burnunda İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açıldı.

PKK SORUŞTURMASI AÇILDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul İl Başkanlığı’na Cemal Canpolat’ın yerine seçilen ve dün göreve getirilen Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi. Kaftancıoğlu’nun şahsi Twitter hesabından ‘Tekbir getirerek, boğa keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allahınız sizin de belanızı versin.’ Şeklinde yaptığı paylaşıma PKK ve DHKPC Terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılayarak Cumhurbaşkanı’na hakaretten İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hakkında soruşturma başlatılan çiçeği burnunda Başkan Canan Kaftancıoğlu’ndan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bütün yaşamını insan haklarının mücadelesine adadığını ve her zaman terörü ve terör örgütlerini lanetlediğini söyleyen Kaftancıoğlu, Tek amacının Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olduğunu her zaman eleştirilerini bu sorumlulukta yaptığını belirtti. Kendisi ve partisi hakkında gerçekleştirilen karalama kampanyasına sebep olanlarla yargı önünde hesaplaşacağını söyleyen Kaftancıoğlu, kendisinin bir doktor ve bir anne olduğunu söyleyerek tepkisini ortaya koydu. Konu hakkında CHP cephesinden henüz bir açıklama yapılmadığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı bilgisine ulaşıldı.