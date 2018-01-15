TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Yemekteyiz’in yeni haftasında yarışacak olan isimler ve ilk gün yarışmacısı izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Ekranların en çok izlenen yarışması Yemekteyiz’de yeni haftada kimler yarışacak? 15 Ocak 2018 Pazartesi günü yarışmacısı kim olacak? İşte detaylar…

TV8 Yemekteyiz yarışmasının yeni haftasında yarışacak olan isimler ve Pazartesi günü yarışacak olan isim yarışmanın bugün yayınlanacak yeni bölümünde belli olacak. Yarışmacılar tanıtılır tanıtılmaz sizlere aktaracağız.

YEMEKTEYİZ 15 OCAK 2018 ÖZLEM HANIMIN EVİNDE YAŞANANLAR?

Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışmacılar ilk olarak Özlem Hanımın evine konuk oldu. Özlem Hanım, tek başına yaşadığı bekar evinde mşsafirlerini ağırlarken alış verişi esnasında oldukça renkli anlar yaşandı. Özlem Hanım, misafirlerine ilk olarak mantar çorbası ikram etti. Mantar çorbasını beğenmeyen yarışmacılar çorbayı çok tuzlu buldu. Özellikle Mehmet Bey çorbada acı olmamasını büyük bir şekilde eleştirdi. Özlem Hanım ara yemek olarak Karnabahar Grater ikram ettiği misafirlerine bunun yanında salatasını da sundu. Grater yarışmacılar tarafından genel olarak beğenildi. Ana yemeğinde Lokum kıvamında tavuk ve safranlı pilav ikramı yapan Özlem Hanımın pilavı ve tavuğu beğenilmedi. Sofrada kendilerini tanıtan yarışmacılarda Mehmet Bey, Fitness eğitimcisi olduğunu ve yarışmaya yeğeninin ısrarıyla katıldığını söyledi. Ev hanımı olan Yağmur Hanım ise yarışmaya kızının isteği üzerine katıldığını söyleyerek iddialı olduğunu söyledi. Danışmanlıkla ilgilenen Ali Bey ise bekar olduğunu ve ailesi ile birlikte yaşadığını belirtti. Aynur Hanım ise ev hanımı ve 2 çocuk annesi olduğunu söyleyerek yarışmadaki iddiasının büyük olduğunu belirtti.

YEMEKTEYİZ 15 OCAK 2018 ÖZLEM HANIMIN PUAN TABLOSU

Özlem Hanım yeni haftanın ilk gününde sunduğu yemekleri ile Yağmur Hanımdan 3, Mehmet Beyden 4, Ali Beyden 4 ve Aynur Hanımdan 5 puan alarak gününü 16 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak yeni bölümünde Aynur Hanım yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com