Adana’da minibüste yaşanan skandal olayda, 4 kişi işitme engelli genci öldüresiye dövdü. Minibüsün güvenlik kamerası dayak anını saniye saniye kaydetti. İşitme engelli gencin kanser hastası olduğu öğrenilen annesi Cihan Acun, bunu yapanların insan olmadığını ve onları adalete bıraktığını söyledi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da yaşanan skandal olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Adana’da bir tekstil fabrikasında çalışan işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun, iş yerinde rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hastane çıkışı Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için minibüse binen genç, henüz bilinmeyen bir nedenle minibüste bulunan 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Olay anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, engelli genci dövenlerden birinin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks’cu Ahmet Günsel olduğu öğrenildi.

ANNESİ İSYAN ETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, engelli genç bağırarak yardım istiyor, ancak 4 kişi onu dövmeye devam ediyor. Agit Acun’un yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluştuğu öğrenilirken, olaydan sonra hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi. Gencin kanser hastası annesi Cihan Acun İHA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun başına gelenler yüzünden ciğerinin parçalandığını onları adalete bıraktığını söyledi. Ne bunu yapanların, ne de olay sırasında izleyenlerin insan olmadığını söyleyen anne Acun, o çığlığı görüp yardım etmemeye nasıl vicdanlarının dayandığını sordu.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ TUNCAY ÖZKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’da sosyal medya hesabından paylaşarak olaya tepkisini dile getirdi.