Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Ocak 2018 Son Bölüm ile haftanın ilk gününde bugün yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Denizli’nin Çal ilçesinde darp ve gasp edilen Ümmü Teyze’nin olayı ile ilgili olarak harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Adana’da ise işitme engelli gencin darp edilmesi olayı bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde konuşuldu. İşte Müge Anlı 15 Ocak 2018 son bölümde yaşananlar…

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ilk gününde yeni bölümü ile ekranlara geldi. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olay Denizli’nin Çal ilçesinde yaşanmış, 80 yaşındaki Ümmü teyze evine tanıdık gibi gelen kişi tarafından öldürülesiye dövülerek gasp edilmişti. Bu olay hakkında yaşanan flaş gelişmeler bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Ocak 2018 Son Bölümde geniş yer buldu. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

ÜMMÜ TEYZENİN GASP EDİLMESİNDE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ümmü Teyze’yi darp ve gasp eden kişinin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların olayın azmettiricileri olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin sorguları ise devam ediyor.

ADANA’DA ENGELLİ GENÇ ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Diğer bir olay ise Adana’da yaşandı. İşitme engelli genç, bindiği minibüste magandalar tarafından öldüresiye dövüldü. Müge Anlı yaşanan bu skandal olaya sert tepki gösterirken canlı yayında 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Engelli gencin ağabeyi de telefonla Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Ocak 2018 canlı yayınına bağlanarak kardeşini dövenlerden birinin Tıp fakültesi öğrencisi olduğunu iddia etti.