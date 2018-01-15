Sakarya'da geçtiğimiz yıl Suriyeli hamile kadını kaçırıp tecavüz ettikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte öldüren iki caninin cezası belli oldu. Sanıklara iyi hal indiriminin uygulanmadığı karar duruşmasında toplam 132'şer yıl hapis cezası verildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun'u tecavüz ettikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte öldüren iki cani için karar duruşması görüldü. Sanıklar Birol Karacal ile Celal Bay'a iyi hal indirimi uygulanmazken, mahkeme toplam 132'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

DURUŞMA SALONUNDA TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ

6 Temmuz 2017 günü Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşanan vahşetin karar duruşması bugün Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun’u öldüren iki sanığa mahkeme 132’şer yıl hapis cezası verdi. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği katıldı. Sanıkların duruşmaya geldiği sırada İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, sert tepki gösterdi ve sanıkların insan olmadıklarını yüzlerine haykırdı.

SKANDAL SAVUNMA

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Birol Karacal’ın savunması ise pes dedirtti. Sanık Karacal, "Ben, öldürmedim. Bir tek tecavüz ettim. Suçum neyse razıyım. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Savunmam budur" dedi. Diğer Sanık Celal Bay ise daha önceki savunmasına ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

132’ŞER YIL HAPİS CEZASI

10 aylık bebeği ile birlikte öldürülen 9 aylık hamile Emani Al Rahmun'u katleden 2 caniye mahkeme tarafından 132'şer yıl hapis cezası verilirken, iyi hal indirimi de uygulanmadı.