Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her evde bulunan ve kullanımı giderek artan floresan lamba ve tasarruflu ampullerin sağlığa zararlı olduğu konusunda uyardı. Bakanlık, floresan lamba ve tasarruflu ampullerin içerisinde bulunan civa nedeniyle sağlık için zararlı olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, bugün bir açıklama yaparak, her evde kullanılan ampul ve floresan lambaların sağlık bakımından ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi. Floresan lamba ve tasarruflu ampullerde tehlikeye neden olan ise içlerinde bulunan Civa. Sağlık bakımından oldukça tehlikeli olan floresan ve tasarruflu ampüllerin kullanımında ve kullanım sonrasında büyük özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

"KIRILMALARI DURUMUNDA CIVA ORTAYA ÇIKIYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk açıklamasının devamında, floresan lamba ve tasarruflu ampullerin elektrikten tasarruf için giderek daha fazla kullanılmaya başlandığını, ancak bu ışık kaynaklarının kırılması durumunda içlerinde bulunan Civanın açığa çıkarak sağlığı tehlikeye attığını söyledi.

TASARRUF SAĞLADIKLARI İÇİN KULLANIMI ARTIYOR

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Floresan lambalar ve tasarruflu ampuller, sağladıkları elektrik tasarrufu yanında kırıldığında sağlık açısından ciddi tehlike arz etmektedir. Bu tehlikenin ana kaynağı da floresan lambalarda ve tasarruflu ampullerde bulunan civa buharıdır. Çünkü bu lambalar kırıldığında içeriğindeki civa ortamda hemen buharlaşır. Solunum yoluyla alınır ve ciddi problemlere neden olur. O nedenle depolanması, taşınması ve geri kazanımı sırasında çok dikkat edilmeli, uygun teknikler kullanılmalıdır." dedi.

CIVA ORANI ÇOK YÜKSEK

Öztürk, Kompakt floresan lambalarda kullanımına izin verilen Cıva miktarının 5 miligrama kadar olduğunu belirterek, civanın solunum yolu veya deriden geçişle insan vücuduna ulaşabildiğini, bunun da genel immün sistem problemleri, alzaymır, böbrek fonksiyon bozuklukları başta olmak üzere bir çok hastalığa neden olduğu belirtildi.