Denizli’nin Çivril ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisi M.G. iddialara göre kendisine düşük not verdiği için tartıştığı edebiyat öğretmeni D.Ç.’yi dövdü. Öğrencisi tarafından darp edildiğini iddia eden D.Ç., polise giderek şikayetçi oldu.

Çivril’deki Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi’nde yaşanan olayda, edebiyat öğretmeni D.Ç. yarıyıl tatili yaklaşırken, öğrencilerin karnelerine yansıyacak notlarını sınıfta okudu. Notların okunmasının ardından 15 yaşındaki lise öğrencisi M.G. kendisine düşük not verdiğini gerekçe göstererek öğretmen D.Ç. ile tartıştı.

ÖĞRETMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrencisinin karnına ve bacaklarına tekme attığını iddia eden edebiyat öğretmeni D.Ç., polise giderek öğrencisi M.G.’den şikayetçi oldu. İddiaya göre kavga sırasında sınıftaki diğer öğrenciler müdahale etti ve M.G. sınıftan çıkarıldı. Önce okul yöneticilerine giderek durumu bildiren D.Ç. ardından da Çivril Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.G. ise ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı ile serbest bırakıldı.