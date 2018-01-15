﻿ İsraf Etme Değerlendir; Bayat Ekmekle Neler Yapılır?

İsraf Etme Değerlendir; Bayat Ekmekle Neler Yapılır?

Türkiye de en çok tüketilen ürünlerin başında gelir ekmek, ekmek fırının önünden geçerken sırf kokusu için bile aldığımız olur. İhtiyacımız kadar ekmek almak da fayda var. Makarna ve böreklerin yanında daha az tüketilir ekmek bunun için her gün aynı miktarda ekmek almamak gerekir. İhtiyaç fazlası alınan ekmekleri bayatlamadan -18 derecenin altında aylarca saklayabiliriz. Peki ekmek alırken nelere dikkat etmeliyiz ilk olarak bunlara bir değinelim; içinde beyazlatıcı bulunan, su ve tuz oranı dengesiz, yanık, mayalanma süresine uyulmamış ve fazla yağlı ekmekleri almamalısınız.

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İsraf Etme Değerlendir; Bayat Ekmekle Neler Yapılır?
İsraf Etme Değerlendir; Bayat Ekmekle Neler Yapılır? Tarih: 2018-01-15 Saat: 15:37:47
Güncelleme : 2018-01-15 15:37:47

Türkiye de en çok tüketilen ürünlerin başında gelir ekmek, ekmek fırının önünden geçerken sırf kokusu için bile aldığımız olur. İhtiyacımız kadar ekmek almak da fayda var. Makarna ve böreklerin yanında daha az tüketilir ekmek bunun için her gün aynı miktarda ekmek almamak gerekir. İhtiyaç fazlası alınan ekmekleri bayatlamadan -18 derecenin altında aylarca saklayabiliriz. Peki ekmek alırken nelere dikkat etmeliyiz ilk olarak bunlara bir değinelim; içinde beyazlatıcı bulunan, su ve tuz oranı dengesiz, yanık, mayalanma süresine uyulmamış ve fazla yağlı ekmekleri almamalısınız. 

Ne kadar da tüketim miktarı kadar ekmek alsanız da ekmekleriniz arttı ve bayatladı mı kesinlikle çöpe atmayın bayat ekmekleri değerlendirmenin birçok yolu var hadi biraz anlatalım sizlere bunları;

KÖFTE YAPARKEN
Bayatlayan ekmeğinizi köfte yaparken köfte harcınıza kırıklayarak ya da rondodan geçirerek kullanabilirsiniz. Böylece hem ekmeğiniz değerlenir hem de köfteniz yumuşacık olur.

GALETA UNU YAPIMINDA
Bayatlayan ekmeğinizi fırında ya da açıkta bekleterek kuruttuktan sonra öğüterek galeta unu haline getirebilirsiniz. Galeta ununuzu yine köfte harcında ve başka tariflerde kullanabilirsiniz.

KITIR EKMEK
Bayat ekmeği küp küp doğrayıp fırında kıtırlaştırarak, çorbalarınızda değerlendirebilirsiniz.

BUHARDA EKMEK
Ekmek dilimleri bir kevgire alınır su dolu bir tencerenin üstüne oturtulup üzerine bir kapak kapanır su kaynadıkça ekmeği nemlendirir ve yumuşatır.

Günümüzde ekmek israfı oldukça artmış durumda bu önerileri uygulayarak ekmek israfını en aza indirebiliriz…

 

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