Kocaeli Gölcük’te 17 yaşındaki kızı 10 gündür kayıp olan anne Esra E. yaşadığı bunalım ve zor günlere daha faza dayanamayarak kendini denize attı. Kendini denize atarak intihar eden annenin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ikamet etmekte olan 17 yaşındaki Ecem Balcı’dan 10 günden beri haber alınamıyor. Bundan 10 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan genç kız her yerde aranırken 1 yıl önce kanseri yendiği öğrenildi. Gözü yaşlı aile kızlarının kanseri yenmesine sevinirken kızlarının kaybolması aileye ikinci bir darbe yaşattı.

ANNE NOT BIRAKIP DENİZE ATLADI

17 yaşındaki Ecem Balcı’nın kaybolduğunu polise bildiren aile gözü yaşlı kızlarının bulunmasını beklerken polis ekipleri de Ecem’in bulunması için alarma geçti. Tüm bunlar yaşanırken Ecem Balcı’nın annesi Esra E.’nin dün Kandıra’da yer alan Kartalkayası mevkiinde denize atlayarak intihar ettiği öğrenildi. 42 yaşında olduğu ve eşinden boşandığı öğrenilen talihsiz kadının kızının ortadan kaybolması ve yaşadığı olaylara dayanamayarak bunalıma girdiği belirtilirken bıraktığı küçük notta herkesten helallik istediği görüldü. Kendini denize atan kadının bulunması için çalışmalar başlatıldı. Dalkıç ekipler kadının bulunması için aramalarını sıkı bir şekilde devam ettirirken talihsiz kadının yakınlarının da sahil bölgesinde büyük endişe ve hüzün içinde haber bekledikleri öğrenildi.