Muğla’nın Bodrum ilçesinde günlerdir kayıp olan ve her yerde aranan iş adamı Ali Özdemir’in cesedi bulunurken cinayetin detaylarında ise kan donduran iddialar ortaya çıktı. Ali Özdemir’in ortağı ve karısı arasında ilişki olduğundan şüphelendiği ve bu yüzden ortağı tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Tarihler 6 Ocak 2018 gününü gösterdiğinde ortadan kaybolan 46 yaşındaki iş adamı Ali Özdemir’in ormanlık bir alanda cesedinin bulunduğu öğrenilmişti. İş adamı Özdemir’in cinayetinin ardından yapılan araştırmalarda dehşete düşüren iddialar ortaya çıktı. Özdemir’in eski ortağı Mustafa Ö. tarafından öldürülmüş olabileceği şüpheleri üzerinde duruluyor.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU, CESEDİ BULUNDU

Muğla Bodrum’da Gumsal Beach Club işletmecisi olan iş adamı Ali Özdemir, 6 Ocak’ta bir anda ortadan kayboldu ve kendisinden hiçbir haber alınamadı. Yakınlarının hakkında kayıp şikayeti yaptığı Özdemir her yerde aranmaya başladı. Bu sıralarda tarihler 12 Ocak 2018’i gösterirken Özdemir’in eski iş ortağı Mustafa Ö.’nün sebebi bilinmeyen bir şekilde fare ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polisin araştırmalarına devam ettiği olayda, Mustafa Ö.’nün de ifadesine başvuruldu. Mustafa Ö., polise verdiği ifadesinde eski ortağı Ali Özdemir’i öldürdüğünü itiraf ettiği ve cesedi sakladığı yeri de tarif ettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından Ali Özdemir’in cansız bedeni tarif edilen yerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Özdemir’in sırtından, başından ve göğsünden vurularak öldürüldüğü belirlenirken eski ortağının Ali Özdemir’i karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği için öldürdüğü belirlendi.