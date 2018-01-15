Dizi çekimi için geldiği İstanbul’da Beykoz’da bulunan evinde kalp krizi geçiren usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti. Özedir, Dondurmam Kaymak filmi ile herkesin gönlüne taht kurmuştu.

Özdemir, Beykoz Ortaçeşme Mahallesindeki evinde hayatını kaybetti. Usta oyuncunun cenazesinin olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAŞAMINI BODRUM’DA SÜRDÜRÜYORDU

“Dondurmam Gaymak” filminin unutulmaz oyuncusu Turan Özdemir, aslında hayatına Bodrum’da devam ediyordu. Kanal D’de başrollerini Alişan ve Çağla Şikel’in paylaştığı “Dostlar Mahallesi” dizisindeki rolü için İstanbul’a gelen Özdemir, evinde kalp krizi geçirdi.

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 10 Kasım 1952 tarihinde dünyaya gelen Turan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuş, daha sonra da İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmıştır. Daha sonra İstanbul’a yerleşen Özdemir, 2001 yılından itibaren sinema filmlerinde rol almaya başlamıştır.