Ankara'nın Altındağ ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu ile tartışan baba, 7 yerinden vurduğu oğlunu öldürdü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda, madde bağımlısı oğlu Faruk Y. ile tartışan baba oğlunu 7 yerinden vurarak öldürdü.

BABASI İLE KONUŞMAK İÇİN GELMİŞTİ

Bu akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Güneşevler Mahallesi Şehit Pilot Fatih Korçam Sokakta meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası Rafet Y. kendisi ile konuşmak için eve gelen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Faruk Y. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

ÖZ OĞLUNU 7 YERİNDEN VURDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucunda baba Rafet Y. öz oğlunu 7 yerinden vurdu. Apartman sakinleri silah sesleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Rafet Y. 'Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti' diyerek apartmandan indi. Eve gelen polisler, Rafet Y.’yi silah ile birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Faruk Y.'nin öldüğü belirlendi. Faruk Y.’nin 1 çocuk babası olduğu ve bir süre önce eşinden ayrıldığı, madde bağımlısı olduğu ve ailesi ile sık sık tartıştığı iddia edildi. Olay yerinde savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Faruk Y.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.