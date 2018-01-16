Reyting sonuçları 15 Ocak Pazartesi günü merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Bugün Kanal D’de Siyah Beyaz Aşk, Star Tv’de Söz, ATV’de Kırgın Çiçekler, Show TV’de ise Çukur gibi iddialı diziler yarıştı. Peki, 15 Ocak Pazartesi Reytingleri nasıl şekillendi, hangi yapım birinci oldu? Reyting nedir, TOTAL nedir, AB nedir? İşte 15 Ocak Pazartesi reyting sonuçları…

Sevdikleri yapımları izlemek için her akşam TV ekranı karşısında yer alan izleyenler, her gün olduğu gibi bugün de 15 Ocak Pazartesi Reyting Sonuçları nasıl oldu sorusunun yanıtını merak ediyor. 15 Ocak Pazartesi Reytingleri için yılın en iddialı yapımları yarıştı. Peki, 15 Ocak Pazartesi Reytingleri birincisi Çukur, Söz, Kırgın Çiçekler, Siyah Beyaz Aşk hangisi oldu? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı ve Reyting sonuçları 15 Ocak Pazartesi Reytingleri…

ÇUKUR ZİRVEYİ ALDI

Başrollerde Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek ve bir çok usta oyuncunun yer aldığı Show Tv’nin iddialı dizisi Çukur, aylardır Pazartesi gecelerinin değişmeyen lideri Söz dizisinin elinden birinciliği aldı. Geçtiğimiz hafta da zirvede olan Çukur, 15 Ocak Pazartesi reytingleri sıralamasında yine zirveye oturdu.

SÖZ BU HAFTA DA İKİNCİ SIRADA

Star TV’de yayınlanmaya başladığı günden bu yana Pazartesi gecelerinde reyting birinciliğini kimselere kaptırmayan Söz dizisi bu hafta da ikinci sırada yer aldı. Çukur dizisi son iki bölümü ile Söz’ü tahtından etti.