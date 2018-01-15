Mardin Nusaybin’de asker ve polislerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. Alınan bilgilere göre, 5 çadır kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

Mardin Nusaybin ilçesinde asker ve polislerin kaldığı çadır kentte çıkan yangın sonrasında 5 çadırın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Mardin’in Nusaybin ilçesinde halkın güvenliğini sağlamak için başlatılan terör operasyonunda görevli olan asker ve polislerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken ilk müdahale TOMA’larla yapıldı. Olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken çıkan yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

5 ÇADIR KULLANILAMAZ HALDE

Asker ve polislerin kaldığı çadır kentte çıkan yangınla ilgili Mardin Valiliği’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin konakladığı çadır kentteki yangının elektrik kontağından çıktığı ve yangına ilk olarak TOMALAR’la müdahale edildiği belirtildi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı aktarıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtilirken 5 çadırın kullanılamaz haline geldiği öğrenildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ın bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarılan bilgiler arasında yer aldı.