Güncel altın fiyatları 16 Ocak 2018 günü ne kadar oldu? Dün öğleden sonra adeta uçuşa geçen altında son durum ne? 16 Ocak 2018 Güncel Altın Fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç lira? 16 Ocak 2018 gram altın fiyatları ne kadar? Altının yükselişi devam edecek mi? Uzmanlar altın piyasası hakkında ne diyor? 16.01.2018 Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte vatandaşların ve yatırımcıların altın hakkında merak ettikleri soruların yanıtı…

Altının son dönemlerdeki yükselişi dün öğleden sonra daha da hızlandı. Gram altın dün 163 lirayı denedi. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2018 altının gramı ne kadar? Uzmanların altın almak konusunda yorumu ne? Bugün altın kaç lira? Peki, Kapalıçarşı’da çeyrek altın ne kadar? Altının yükselişi daha ne kadar devam edecek?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR – 16 OCAK 2018

Altının gram fiyatı 16 Ocak 2018 günü 162,93 lira alış, 162,96 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. 16 Ocak 2018 Salı günü çeyrek altın ise 260,44 liradan alınıyor, 266,96 liradan satılıyor. Bugün yarım altın ise 520,89 Lira alış, 533,91 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Kapalıçarşı’da bugün Cumhuriyet altını ise 1078,81 liradan alınıp 1095,11 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında gün içerisinde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.