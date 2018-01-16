Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur’da yine taşlar yerinden oynadı.Dizinin yayınlanan 12. bölümünde heyecan bir an olsun bitmedi. İşte Çukur 12. bölümünde yaşananlar…

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’da yine efsane bir bölüm geride kaldı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bir bölümle ekranlara gelen Çukur’da taşlar yine bir bir yerinden oynadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baykal, şirketi Vartolu’ya devrederek ortadan yok olmasını isteyen Münir kendini Yıldız’ın çalıştığı pavyonda bulur. Münir’in sarhoş olmasından faydalanan Yıldız ise Münir’in ağzından çıkan ‘Çukur’ adını duymasının ardından aldığı tüm bilgileri Sena ile paylaşır. Yamaç ise her yerde Minir’i aramaktadır. Selim’e bir görev verir ve Münir’i ne yapıp edip bulmasını ister. Sena bir yandan Yamaç ile boşanma kararında ısrarcı olur ve bir avukat bularak boşanma işlemlerine başlamak ister Yamaç ise boşanma olayını duyar duymaz büyük bir öfkeyle soluğu Sena’nın yanında alır. Münir olayının ardından pavyona giden Sena, polisin gelmesiyle bir şekilde pavyondan uzaklaştırılır. Yamaç Sena’ya hesap sormak isterken duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren fırtına gibi esen Çukur’un başrollerinde Ara Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve Tansu Taşanlar gibi ünlü isimler yer alıyor. Çukur heyecan dolu yepyeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com