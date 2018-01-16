TV8 ekranlarının sevilen ve hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının yeni haftası başladı. Yeni haftanın ikinci gününde yarışmacılar Aynur Hanımın evine konuk olacak. Peki, Aynur Hamın rakiplerine nasıl bir menü sunacak? Aynur Hanım yemeklerini yetiştirebilecek mi? Aynur Hamının evinde neler yaşanacak? Aynur Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar…

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta heyecanı devam ediyor. Birbirinden farklı 5 yarışmacı tüm hafta en güzel yemekleri ile en leziz ikramları yapmak ve en yüksek puanları almak için çabalıyor. Yemekteyiz’in bugün yayınlanacak olan yeni bölümünde Aynur Hanım rakiplerini evinde ağırlayacak ve yemeklerini sunacak. Aynur Hanımın evinde yaşananları ve tüm detayları bugün yayınlanacak olan yeni bölüm sonrasında sizlerle paylaşacağız.

Detaylar Gelecek…

Haber Kaynağı Aypi Cast Ajans – www.aypiajans.com