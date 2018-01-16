Bursa’da güvenlik güçlerinin yol kontrolü esnasında Terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı 'Sefkan' kod adlı Reşat Karabalık yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı 'Sefkan' kod adlı Reşat Karabalık, güvenlik güçlerinin Bursa’da yaptıkları yol kontrolü esnasında yakalandı.

OTOMOBİLLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri, Bursa’nın Harmancık ilçesinde yol kontrolü yaptıkları sırada kendilerini görüp kaçmaya çalışan bir otomobile Dur ihtarında bulundu. Otomobil ihtara uymayıp kaçmaya çalışırken, polis ekiplerinin kısa süren kovalamacasının ardından araç durduruldu.

POLİS SAHTE KİMLİĞİ FARK ETTİ

Polis ekipleri kimlik istedikleri şahsın verdiği kimliğin sahte olduğunu düşünerek, hemen durumu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırma sonucunda şahsın terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı "Sefkan" kod adlı Reşat Karabalık olduğu ortaya çıktı.

BİR SÜREDİR KÜTAHYA’DA SAKLANIYORDU

Daha önce PKK'nın Ağrı Tendürek sözde bölge komutanı olduğu öğrenilen Karabalık'ın örgüte 2000’li yılların başında katıldığı bir süredir de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının yanında saklandığı belirtildi. Karabalık, Bursa’da yapılan işlemlerinin ardından Van’a gönderildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.