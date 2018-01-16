Ünlü sanatçı Ebru Polat lüks spor otomobiliyle İstanbul Nişandaşı'nda yolda kaldı. İçinde bulunduğu duruma tepki olarak ise arabanın deposuna benzin koydu.

Porsche markasıyla Nişantaşı'nda yolda kalan ünlü sanatçı Ebru Polat yardım etmesi için bir arkadaşını aradı. Sonra da sinirlerine hakim olmayarak aracını tekmeleyen şarkıcı bununla da sakinleşmedi ve aracının benzi deposuna bir şişe su boşalttı.

Bu durumun üzerine “Yakıt deposuna su mu koyuyorsunuz?” diye soran muhabirlere Sizi ilgilendirmez. Üzerime gelmeyin, çok sinirliyim” diyerek cevap verdi. Olaydan sonra ertesi gün yaptığı açıklamada ise araba birden yolda kalınca arakdaşımı aradım ona ‘Ya benzin bitti ya da araç hararet yaptı’ dedim o da ‘hararetse su dök’ dedi. Bende o anda ki dalgınlıkla yakıt deposuna su boşalttım. Sonradan anladım ki benzinim bitmiş.