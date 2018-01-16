﻿ Yakıt Deposuna Sul Dolduran Ebru Polat'tan Gazetecilere Tepki: "Üzerime gelmeyin, çok sinirliyim”

Yakıt Deposuna Sul Dolduran Ebru Polat'tan Gazetecilere Tepki: "Üzerime gelmeyin, çok sinirliyim”

Ünlü sanatçı Ebru Polat lüks spor otomobiliyle İstanbul Nişandaşı'nda yolda kaldı. İçinde bulunduğu duruma tepki olarak ise arabanın deposuna benzin koydu.

Anasayfa MAGAZİN Yakıt Deposuna Sul Dolduran Ebru Polat'tan Gazetecilere Tepki: "Üzerime gelmeyin, çok sinirliyim”
Yakıt Deposuna Sul Dolduran Ebru Polat'tan Gazetecilere Tepki:
Yakıt Deposuna Sul Dolduran Ebru Polat'tan Gazetecilere Tepki: Tarih: 2018-01-16 Saat: 11:14:42
Güncelleme : 2018-01-16 11:14:42

Ünlü sanatçı Ebru Polat lüks spor otomobiliyle İstanbul Nişandaşı'nda yolda kaldı. İçinde bulunduğu duruma tepki olarak ise arabanın deposuna benzin koydu.

Porsche markasıyla Nişantaşı'nda yolda kalan ünlü sanatçı Ebru Polat yardım etmesi için bir arkadaşını aradı. Sonra da sinirlerine hakim olmayarak aracını tekmeleyen şarkıcı bununla da sakinleşmedi ve aracının benzi deposuna bir şişe su boşalttı.

Bu durumun üzerine “Yakıt deposuna su mu koyuyorsunuz?”  diye soran muhabirlere Sizi ilgilendirmez. Üzerime gelmeyin, çok sinirliyim” diyerek cevap verdi. Olaydan sonra ertesi gün yaptığı açıklamada ise araba birden yolda kalınca arakdaşımı aradım ona ‘Ya benzin bitti ya da araç hararet yaptı’ dedim o da ‘hararetse su dök’ dedi. Bende o anda ki dalgınlıkla yakıt deposuna su boşalttım. Sonradan anladım ki benzinim bitmiş.

 

ebru polat yakıt deposu su tepki son dakika
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!