İzmir’in Buca ilçesinde kızını taciz eden 55 yaşındaki babanın ömür boyu hapis istemi ile yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Baba, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, 55 yaşındaki Erol T. yaşadıkları apartmanın asansörünün önünde komşularının 10 yaşındaki kızı Y.A’ya arkasından sarılarak tacizde bulundu. Güvenlik kameralarının kaydettiği bu görüntüleri izleyen küçük kızın babası B.A. tek bıçak darbesi ile komşusunu öldürdü.

MAHKEME 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Baba B.A hakkında müebbet hapis cezası ile dava açıldı. Mahkeme babaya 'kastın aşılması suretiyle öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu olarak yargılanan B.A, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edilen B.A’nın kararına itiraz edilmediği için karar kesinleşti.

NACAKLA KAMERA KAYITLARINI YOK ETMEK İSTEDİ

Küçük kızın annesi Y.A., kızının olayı kendisi ile paylaştığını ve daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarına bakmak için apartman yöneticisi ile birlikte gittiklerinde Erol T’nin de orada olduğunu ve elinde nacak ile kamera kayıtlarını imha etmek istediğini söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra eşine haber verdiğini söyleyen Y.A, daha sonra eşi ile birlikte Erol T.’nin dairesine gittiklerini ancak Erol T.’nin kendilerine "Ne var lan" diyerek çıkıştığını söyledi.

SAVCI SUÇLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Savcı ilk olarak babanın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Ancak daha sonra mütaalasını değiştiren savcı sanığın öldürme kastının olmadığını ve 'kastın aşılması suretiyle öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tahrik indiriminin de en yüksek hadden uygulanmasını talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme hayati yargılama sonunda B.A hakkında 12 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi olarak ceza 4’te 3 oranında indirildi. 3 yıla düşen cezadan sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle bir indirim daha yapıldı ve ceza 2 yıl 6 hapse indi. Sanık duruşma sonunda tahliye edildi.