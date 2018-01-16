Vatan Şaşmaz cinayetinde sular durulmuyor. Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan, şimdi de yeni açıklamaları ile gündeme geldi. Ercan, teyzesinin kendisine bir görev verdiğini ve cesetler şişmesin diye o gün onu otele çağırdığını söyledi.

Beşiktaş’ta lüks bir otelde Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldüren ve ardından intihar eden Filiz Aker’in telefonunda yaptığı son aramalar dün gündeme bomba gibi düşmüştü. Aker’in yeğeni Dora Ercan, o aramalar hakkında yaptığı açıklamada, "İkisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş." ifadelerini kullandı.

“BİR AN ÖNCE BULAYIM DA CESETLER ŞİŞMESİN DİYE”

Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan, cinayet günü eşi ile birlikte otele gelmişti. O gün teyzesinin kendisine bir görev verdiğini düşündüğünü söyleyen Ercan, "Teyzem bana görev vermiş. Cesetler şişmesin, kokmasın, bir an önce onları bulayım diye beni çağırmış." diye konuştu. Dora Ercan, Filiz Aker’in aslında ölümden korktuğunu sonrasını çok düşündüğünü belirterek, "Toprağın altına girmekten çok korkardı. O yüzden kadavra bağışlamayı araştırmıştır." ifadelerini kullandı.