Fox Tv'nin ünlü dizisi 'Bizim Hikaye' setine ışık ve jenartör taşımakla görevli kamyonun devrilmesi sonucu Kemal Bozdoğan yaşamını yitirdi.

Dün Sarıyer'de "Bizim Hikaye" seti için ışık ve jeneratör taşımakla görevli kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucunda ise kamyon şoförü hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

BAŞROL OYUNCUSU SOSYAL MEDYADA ACISINI PAYLAŞTI

Korkunç kazada 40 yaşındaki şoför hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Yaralı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz ise olayla ilgili acısını sosyal medya hesabından paylaştı.

DİZİ EKİBİ ADINA "AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ" AÇIKLAMASI YAPTI

Burak Deniz sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Sarıyer'de yaşanan acı kazada hayatını yitiren ekip arkadaşımız Kemal Bozdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizim Hikaye ekibi olarak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." diyerek konuyla ilgili üzüntüsünü ifade etti.