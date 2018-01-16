Polis ekipleri uzun süreden bu yana takip ettikleri şüphelinin evinin duvarını yıkınca, yüzyılın yolsuzluğu da gün yüzüne çıktı. Çin’de düzenlenen operasyonda, duvardaki tuğlaların içerisine gizlenmiş vaziyette 60 milyon Yuan bulundu. Polis, buldukları karşısında şaşkına döndü.

Çin'de polis ekipleri yolsuzluk soruşturması kapsamında takip ettikleri bir şüphelinin evindeki duvarı yıktıklarında gözlerine inanamadı. Duvarın içerisinde yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Çin Yuan'ı ele geçirildi.

POLİS GÖZLERİNE İNANAMADI

Polis ekipleri, huang Fei olarak bilinen gübre şirketinin yolsuzluk yaptığı ve rüşvet ile iş yürüttüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis, biri şirket temsilcisi olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Şirketin yasal temsilcisinin evinde yapılan aramada yıkılan duvarın içinden çıkan 60 milyon Yuan’ı gören polisler gözlerine inanamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay yerinin videosunun sosyal medyada yayınlanması ile sosyal medya çalkalandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar arasında apartmanı bir kadının satın aldığı ve duvarda gizli paraları onun bulduğu da iddia edildi. Bu iddialar Çin Polisi tarafından yalanlandı.