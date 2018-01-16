ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm her Salı akşamı yayınlanıyordu. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm bu akşam ATV yayın akışı içerisinde yer almadı. Dizinin hayranları da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm bu akşam neden yok”, “EDHO Yeni Bölüm Ne Zaman” gibi aramalarla dizinin akıbetini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm ATV yayın akışı içerisinde yer almayınca, izleyenler dizinin akıbetini merak etmeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO 88. bölüm bu akşam neden yok? İşte merak edilen soruların yanıtları…

MAÇ NEDENİYLE BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK?

ATV'nin 16 Ocak'taki yayın akışı içerisinde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin neden olmadığı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası İstanbulspor – Fenerbahçe Maçı bu akşam ATV’de yayınlanacağı için EDHO yeni bölüm yayınlanmayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ömer hapistedir ve zor günler geçirir. Meryem, kızını kaybetmenin acısının ardından şimdi de oğlunu kendi elleri ile hapse göndermenin acısını yaşar. Hızır ve Meryem’i hapiste oğullarını ziyaret ettikleri sırada oldukça kötü bir sürpriz bekler. Peki, Ömer ölecek mi? Bu sorunun yanıtı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölümde olacak.