Batman’da 4 eşi ve 30 çocuğu olan 68 yaşındaki muhtar, 19 yaşındaki kızla beşinci evliliğini yaptı. Davullu zurnalı düğün yapan muhtarın düğününe ne çocukları ne de yakınları katıldı. Düğün sadece birkaç kişi ile yapıldı.

Batman merkeze bağlı bir köyde muhtar olan 68 yaşında, 4 eşi ve 30 çocuğu olan M.S.Ö, 19 yaşındaki A.B. ile beşinci evliliğini yaptı. Kendisinden 49 yaş küçük biri ile beşinci kez evlenen M.S.Ö’nün düğününe ne akrabaları ne de çocukları katıldı. Yüzlerce kişilik lüks salonda düğün yapan M.S.Ö, halayı bile 3 kişi çekti.

4 EŞİ 30’A YAKIN ÇOCUĞU VAR

4 eşi ve 30 çocuğu bulunan 68 yaşındaki M.S.Ö., geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki A.B. ile beşinci evliliğini yaptı. Köyde babası çoban olan A.B ile evlenen muhtar, lüks bir düğün salonu da kiraladı. Yaklaşık bir hafta önce yapılan düğüne ne köylüler ne de yakınları katılmadı. Herkes kendinden 49 yaş küçük biri ile evlenen muhtarı yadırgarken, beşinci kez evlenmesi de tepkilere neden oldu.

DÜĞÜN SALONU BOŞ KALDI

Babalarının düğününe çocuklar bile katılmazken, yüzlerce kişilik düğün salonu da boş kaldı. Düğünde halayı da gelin ve damadın yanı sıra sadece birkaç kişi çekti. M.S.Ö’ye telefon ile ulaşan İhlas Haber Ajansı’nın verdiği bilgiye göre muhtar evlenmediğini ve bu düğünün sadece formaliteden ibaret olduğunu savundu. 19 yaşındaki A.B ise kendisinin gelinliğe hasret kaldığını ve bu nedenle böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.