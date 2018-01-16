Karaman'da 7 aylık hamile 27 yaşındaki R.A., boşanma davasının devam ettiği eşi Mustafa A. tarafından "Senin dışarda ne işin var?" diyerek tekme-tokat dövüldü. Sokak ortasında yaşanan olayda, R.A. canını çevrede bulunanlar sayesinde kurtardı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı.

Karaman Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesi’nde bu sabah saat 09.00’da meydana gelen olayda, 7 aylık hamile R.A., sokakta ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Mustafa A. ile karşılaştı. İddiaya göre Mustafa A., “Senin dışarıda ne işin var?” diyerek eşi R.A.’ya saldırdı ve tekme tokat dövdü. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan R.A., hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan R.A., burada tedavi altına alındı. Bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mustafa A. ise polis tarafından gözaltına alındı.