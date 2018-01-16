ABD Kaliforniya şehrinde canilikte son nokta dedirten bir olay yaşandı. 13 çocuğunu evde yatağa zincirlenmiş şekilde esir tutan karı koca yakalandı.

Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi. 13 çocuğunu evde yatağa zincirlemiş şekilde karanlık bir odada esir tutan cani karı kocanın yakalandığı öğrenildi. ABD polisi çocuklarına akıl almaz olayı gerçekleştiren karı kocayı hem işkenceden hem de çocukların hayatını tehlikeye atmaktan gözaltına aldıkları belirlendi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN KAÇMASIYLA BULUNDULAR

Alınan bilgilere göre, talihsiz çocukların arasında bulunan 17 yaşındaki genç kızın bir şekilde kurtularak kaçmasıyla yaşanan dehşet verici olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Kaçtıktan sonra hemen polise sığınan genç kızın olan biteni anlatarak evi tarif ettiği ve diğer çocukları da kurtardığı öğrenildi. 17 yaşında olan ve kaçarak polise sığınan genç kızın halinin berbat göründüğü ve çok zayıf olduğu da aktarıldı.

HİÇ DIŞARI ÇIKMIYORLARMIŞ

Öte yandan 13 çocuğunu evlerinde yatağa zincirleyerek esir tutan 57 yaşındaki David Allen Turpin ve 49 yaşındaki Louise Anna Turpin’in hakkında araştırma yapan ABD polisinin çevreden aldığı bilgilrde, karı kocanın çok fazla dışarı çıkmadığı sadece market alış veriş yapmak için dışarıda görüldükleri bilgisine ulaştı. Cani anne ve baba polis tarafından yakalanırken evde zincirli şekilde esir tutulan 13 çocuğun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.