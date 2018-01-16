Antalya Manavgat ilçesinde hastanede hayatını kaybeden ve henüz 5.5 aylık olan Hadi bebeğin ölüm sebebi ortaya çıktı. Vücudunda darp izleri olduğu belirlenen bebeğin öz babası A.A tarafından ağlarken susturamaması nedeniyle duvara vurarak öldürdüğü öğrenildi. İşte detaylar…

Olay, Antalya Manavgat ilçesinde meydana geldi. Olayla ilgili alınan bilgilerde, yaklaşık 1 ay önce boşanan ancak beraber yaşamaya devam eden A.A ve N.Ç çiftinin geride bıraktığımız gece rahatsızlandığını söyledikleri 5.5 aylık bebeklerini hastaneye götürdükleri öğrenildi.

BEBEK HASTANEDE ÖLDÜ

Gece saatlerinde acil servise getirilen minik bebeğe yapılan ilk müdahale sonrasında bebeğin vücudunda darp izleri bulunduğu belirtildi. Sabah saatlerinde hastanede ölen 5.5 aylık Hadi bebeğin ölüm sebebiyle ilgili araştırma sürerken öz baba A.A’dan şok eden bir itiraf geldi.

SİNİRLENEREK DUVARA VURMUŞ

Bebeğin ölüm sebebini araştıran polis ekipleri anne N.Ç ve baba A.A’yı gözaltına alırken annenin ifadesi sonrasında serbest bırakıldığı ancak baba A.A’nın savcılığa sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta verdiği ifadesinde her şeyi itiraf eden cani baba, olayın yaşandığı gün sarhoş olduğunu ve ağlamaya başlayan bebeğini susturamayınca sinirlenerek duvara vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Duvara vurduğu bebeğinde bir süre sonra bazı rahatsızlıklar yaşandığını söyleyen baba A.A, anne N.Ç ile birlikte minik bebeklerini hastaneye götürdüklerini anlattı. İlk ifadesinde çok farklı bir ifade veren baba A.A, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf etmesinin ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.