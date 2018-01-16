﻿ Görenler Şoka Girdi! Tamirci Binanın Üstünde Donarak Can Verdi, Cesedi Çatıdan Sarktı

Görenler Şoka Girdi! Tamirci Binanın Üstünde Donarak Can Verdi, Cesedi Çatıdan Sarktı

Görenleri dehşete düşüren fotoğraf, Rusya’nın en soğuk bölgesi olarak bilinen Sibirya’dan geldi. Tamir için çatıya çıkan genç adam çatıda donarak can verdi, cesedi de çatıdan aşağıya sarktı.

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Görenler Şoka Girdi! Tamirci Binanın Üstünde Donarak Can Verdi, Cesedi Çatıdan Sarktı
Görenler Şoka Girdi! Tamirci Binanın Üstünde Donarak Can Verdi, Cesedi Çatıdan Sarktı Tarih: 2018-01-16 Saat: 21:50:25
Güncelleme : 2018-01-16 21:50:25

Görenleri dehşete düşüren fotoğraf, Rusya’nın en soğuk bölgesi olarak bilinen Sibirya’dan geldi. Tamir için çatıya çıkan genç adam çatıda donarak can verdi, cesedi de çatıdan aşağıya sarktı. 

26 yaşındaki Yevgeni Tikhonov isimli tamirci, tamir için çıktığı pansiyonun çatısında donarak öldü. Cesedin çatıdan aşağıya doğru sarktığını görenler dehşete düştü. 

BACAKLARINDAN BUZLAR SARKTI
Fotoğrafta genç adamın pansiyonun çatısına tutunmuş gibi durduğu görülüyor. Adamın bacaklarından aşağıya ise sivri buzlar sarkıyor. Genç tamircinin önce intihar ettiği iddia edilse de yetkililer, tamircinin donarak öldüğünü ve binadan sarkık şekilde kaldığını düşünüyor. Yetkililere göre olayın intihar olduğuna dair bir işaret de bulunmuyor. 

İŞİNİ SEVEREK YAPIYORDU
Tikhonov’un işini severek yaptığı ve Sibirya'nın Anzhero-Sudzhensk kentinde yaşadığı öğrenildi. Çıktığı binaların tepesinde sık sık selfie çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan genç tamircinin yakınları "Sadece uyumak için aşağıya inerim" diye espriler yaptığını dile getirdi. 

 

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