Ufak Tefek Cinayetler Mi, Kızlarım İçin Mi 16 Ocak 2018 Reytingleri birincisi oldu? 16 Ocak Reyting sonuçları nasıl şekillendi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmak 16 Ocak Salı günü neden yoktu? Bütün bu soruların yanıtları TV izleyicisi tarafından merak ediliyor. Salı geceleri oldukça önemli bir reyting mücadelesi yaşanıyor. Peki, 16 Ocak 2018 Reyting Sonuçları birincisi kim oldu?

16 Ocak reyting sonuçları Salı günü için nasıl oldu sorusu TV izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelen diziler arasından hangisi birinci oldu? Hangi dizi daha çok izlendi? Total sonuçları nasıl şekillendi gibi soruların yanıtları herkes tarafından aranıyor. Peki, 16 Ocak 2018 Reytingleri Ufak Tefek Cinayetler Mi, Kızlarım İçin Mi Birinci Oldu?

UFAK TEFEK CİNAYETLER İLK SIRADA

16 Ocak 2018 Reytingleri sıralamasında hem AB hem de TOTAL de ilk sırada Star TV’nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm ile yer aldı. İzlenme rekorları kıran dizide 4 eski arkadaşın lise yıllarına uzanan hikayesi, entrikaları ve intikam oyunları konu alınıyor. Adı ile konusu biraz farklı olan dizinin her bölümü izlenme rekorları kırıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YAYINLANMADI

ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ise bu akşam yayınlanmadı. ATV’de bu akşam Ziraat Türkiye Kupası maçı vardı. Bu nedenle de Ufak Tefek Cinayetler rakipsiz olarak ilk sıraya oturmayı başardı.