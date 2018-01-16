TSK’nın Suriye’nin Afrin şehrinde bulunan PKKPYD terör örgütlerine yapacağı askeri harekat öncesinde bölgede yer alan sivillerin küçük küçük gruplar halinde göç etmeye başladığı görüldü.

SİVİL GRUPLAR GÖÇ EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri sıfır noktasında Suriye’nin Afrin şehrinde bulunan PKKPYD terör örgütlerine operasyon hazırlığına devam ederken bölgedeki sivil halkında küçük gruplar halinde göç etmeye başladığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da partisinin grup toplantısı ardından gazetecilere verdiği röportajda Afrin operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında, Afrin operasyonunun Suriyeli muhaliflerle yapılacağını belirtirken operasyonun yaklaştığına dair sinyaller verdi.

SINIRDA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın art arda yaptığı Afrin operasyonu açıklamaları sonrasında Hatay Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde de terör örgütü üyelerinin mevzilerinin bulunduğu, Cindere, Memelan, Raco, Meskenli ve Basufan bölgelerine askeri birlikler tarafından yaklaşık 40 atış yapıldığı öğrenildi. Sıfır noktasında devam eden zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatları devam ederken bugün itibari ile komandolarında sınıra doğru hareket ettiği öğrenildi. Konvoylar Reyhanlı’dan geçiş yaptı.

AFRİN OPERASYONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Suriye’de başlayan hareketlilik sonrasında herkes TSK’nın Afrin operasyonuna ne zaman başlayacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm açıklamalarında askeri güçlerin bölgede hazırlık yaptığını ve bölgedeki terör örgütlerine büyük darbe vurulacağı mesajlarını verdiği görülüyor. Erdoğan’ın açıklamalarından Afrin operasyonunun yakın zamanda başlayacağı sinyalleri alınıyor.