﻿ Son Dakika! Esenyurt'ta Bir Apartmanda Patlama Meydana Geldi, Çok Sayıda Yaralı Var

Son Dakika! Esenyurt'ta Bir Apartmanda Patlama Meydana Geldi, Çok Sayıda Yaralı Var

İstanbul Esenturt’ta bir apartmanda patlama meydana geldi. Paniğe neden olan patlamanın sobadan kaynaklandığı düşünülürken, patlamada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Son Dakika! Esenyurt'ta Bir Apartmanda Patlama Meydana Geldi, Çok Sayıda Yaralı Var
Son Dakika! Esenyurt'ta Bir Apartmanda Patlama Meydana Geldi, Çok Sayıda Yaralı Var Tarih: 2018-01-16 Saat: 23:32:52
Güncelleme : 2018-01-16 23:32:52

İstanbul Esenturt’ta bir apartmanda patlama meydana geldi. Paniğe neden olan patlamanın sobadan kaynaklandığı düşünülürken, patlamada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. 

Esenyurt'ta bir apartmanda meydana gelen patlamada, 6 kişi yaralandı. Yaralananların Suriye uyruklu oldukları ve 4’ünün çocuk olduğu öğrenildi. Patlamanın Mehterçeşme Mahallesi 1839 Sokak'ta 6 katlı bir binanın 3. katında yaşandığı ve sobadan kaynaklandığı öğrenildi. 

YARALANANLARDAN 4’Ü ÇOCUK
Meydana gelen patlama sonucunda yangın çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan 4’ü çocuk 6 kişi sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA SOBAYI YAKARKEN PATLADI
Evin babasının sobayı yaktığı sırada patlamanın meydana geldiği iddia edilirken, olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri hala devam ediyor. 

 

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