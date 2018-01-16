İstanbul Esenturt’ta bir apartmanda patlama meydana geldi. Paniğe neden olan patlamanın sobadan kaynaklandığı düşünülürken, patlamada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Esenyurt'ta bir apartmanda meydana gelen patlamada, 6 kişi yaralandı. Yaralananların Suriye uyruklu oldukları ve 4’ünün çocuk olduğu öğrenildi. Patlamanın Mehterçeşme Mahallesi 1839 Sokak'ta 6 katlı bir binanın 3. katında yaşandığı ve sobadan kaynaklandığı öğrenildi.

YARALANANLARDAN 4’Ü ÇOCUK

Meydana gelen patlama sonucunda yangın çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan 4’ü çocuk 6 kişi sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA SOBAYI YAKARKEN PATLADI

Evin babasının sobayı yaktığı sırada patlamanın meydana geldiği iddia edilirken, olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri hala devam ediyor.