Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar sorusu yine en çok arananlar arasında yerini aldı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 17 Ocak 2018 Çarşamba günü ne kadar oldu? Çarşamba günü de altının yükselişi devam etti mi? Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç lira? Altın piyasasında yaşanan güncel gelişmeler neler? İşte 17.01.2018 güncel altın fiyatlarında son durum…

Altının son günlerdeki yükselişi bugün de devam etti. Çarşamba günü altın, yatırımcılarının yine yüzünü güldürdü. Özellikle yatırımcılar ve hediyelik olarak altın almak isteyenler altın piyasasında son durumu ve güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Bir dönem durgun seyreden altın, son haftada yeniden yükselişe geçti. 17 Ocak 2018 Çeyrek Altın ve Gram Altın Kaç Lira? Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

BUGÜN ALTIN NE KADAR – 17 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Bugün altın yine güne yükselişle başladı ve 165 Lira ile tarihi zirvesinin hemen altında işlem görmeye devam etti. Günün kapanışında ise gram altın 163,7 liradan günü tamamladı. Altın en son 29 Kasım 2017 tarihinde 165,5 lira zirvesini görmüştü. Bugün de tarihi zirvesini zorlayan altın fiyatları 165 lira ile dengeyi buldu. Kapalıçarşı'da bugün saat 10.10 itibari ile çeyrek altın ise 270 lira olarak satılmaya başlandı. Çeyrek altına olan talep de arttı. Yükselen fiyatlar yatırımcıların taleplerini arttırmaya başladı. Bugün Cumhuriyet altını ise 1.103 liradan satışa sunuluyor. Gün içerisinde değişen altın fiyatlarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz.