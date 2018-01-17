Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, gelen önemli bir istihbarat nedeniyle HDP’li Selahattin Demirtaş’ın bugün gerçekleştirilecek duruşmaları nedeniyle Ankara genelinde eylemlerin yasaklandığı duyuruldu.

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, tutukluluğu devam eden HDP’li Selahattin Demirtaş’ın bugün gerçekleştirilecek olan iki duruşması nedeniyle Ankara genelinde eylemlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu. Bu bağlamda, başta Sincan Cezaevi Kampüsü ve çevresi olarak tüm Ankara’da halka açık alanlarda kanuna aykırı olan tüm yürüyüş, toplantı, anma toplantısı ve oturma eylemlerinin yasaklandığı bilgisi alındı.

DURUŞMALAR BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Alınan bilgilere göre, HDP’li SELEHATTİN Demirtaş’ın bugün Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan ve saat 09.25 ile 11.00 sularında başlayacak olan duruşmaları sebebiyle Ankara Valiliği’nden verilen talimatla eylemlerin yasaklandığı aktarıldı. Selahattin Demirtaş’ın görülecek olan her iki duruşmaya da katılım göstereceği öğrenilirken duruşmaların görüleceği günde Demirtaş’a destek amaçlı söz konusu duruşmalara katılma ve destek için toplanma çağırıları bulunulduğuna dair alınan istihbaratlar nedeniyle önlem amaçlı olarak bu yasakların getirildiği öğrenildi.

‘SUİSTİMAL EDİLEBİLİR’

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Demirtaş’a destek amaçlı Sincan Cezaevi ve Ankara Adliyesi önünde bir araya gelenlerden oluşacak toplulukların bazı terör örgütleri tarafından suiistimal edilebileceği belirtilerek 17 Ocak 2018 Çarşamba günü Ankara genelinde tüm toplu gösterilerin ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyurusu yapıldı.